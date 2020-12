Nordhäuserin nimmt mit auf Kreuzfahrt

Die gebürtige Nordhäuserin Marie-Theres Schwinn ist Schauspielerin und mehrere Jahre auf einem bekannten Kreuzfahrtschiff zur See gefahren. Nun hat sie die Erlebnisse auf See in ein Buch gebannt.

Vielleicht war es ihr vorbestimmt, das Leben an Bord. Immerhin trägt Marie-Theres Schwinn die See gleich dreimal in ihrem Namen: Mit „Die, die aus dem Meer kommt“, „Stern des Meeres“ und „Kämpferische Bewohnerin der Insel Thera“ lassen sich ihre Namen übersetzen. Kein Wunder also, dass es die Nordhäuser Schauspielerin einmal auf den Ozean ziehen würde. Hier hat sie gelebt, geliebt und gelitten, vor allem aber: viel gearbeitet. Fünf Jahre lang war die Südharzerin als Unterhaltungsmatrosin und Mitglied eines Theaterensembles auf einem Kreuzfahrtschiff.