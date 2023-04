Nordhäuserin wird von der Polizei mehrmals mit Drogen erwischt

Nordhausen. Die Polizei beschlagnahmt bei einer Frau in Nordhausen Marihuana, Ecstasy und Chrystal. Gerichtsurteil lautet auf Bewährung.

Das Amtsgericht in Nordhausen hat eine Nordhäuserin wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in zwei Fällen verurteilt. Die Frau war in eine Polizeikontrolle geraten. Bei dieser entdeckten die Beamten bei ihr eine nicht unerhebliche Menge an Drogen.

Nach Auskunft von Richter Eugen Weber hatte die Nordhäuserin neben Marihuana auch Ecstasy und Chrystal dabei. Zudem führte die Angeklagte Bargeld in Höhe von 400 Euro mit sich. Neben den Drogen kassierten die Polizisten das Bargeld ein. Nur wenig später wurde die Beschuldigte erneut kontrolliert. Dieses Mal hatte die Nordhäuserin verbotenerweise drei Gramm Ecstasy dabei. Sie musste die Drogen der Polizei übergeben.

Die Angeklagte räumt die Vorwürfe ein

Das Verfahren vor dem Nordhäuser Amtsgericht entwickelte sich zugunsten der Angeklagten. Sie zeigte sich dem Richter zufolge kooperativ. So räumte die Beschuldigte den ihr vorgeworfenen unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln in zwei Fällen ein. Das wirkte sich positiv auf das Urteil aus.

Die Frau war schon in der Vergangenheit öfter mit Drogen in Konflikt gekommen. Ihr Vorstrafenregister ist lang. Vor Gericht gab sie zu, dass sie selbst schon länger Drogen konsumiert. Zuletzt nahm die Nordhäuserin Marihuana und trank Alkohol.

Das Gericht verurteilte sie letzten Endes wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten. Diese ist zur Bewährung ausgesetzt. Ihr wird eine Bewährungshelferin zur Seite gestellt. Weiterhin muss die Nordhäuserin 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.