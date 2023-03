Nordhäuserinnen schaffen es erneut ins Bundesfinale

Nordhausen. Sechs Herder-Gymnasiasten waren beim Tischtennis dieser Tage überaus erfolgreich.

Zum dritten Mal in Folge konnte das Mädchen-Tischtennis-Team des Herder–Gymnasiums das Landesfinale gewinnen. Im Schuljahr 2020/21 hatte die Corona-Pandemie ein Bundesfinale verhindert, ein Jahr später wiederholten die Nordhäuser Gymnasiasten ihren Erfolg und belegten in Berlin einen grandiosen 4. Platz. Mit ihrem neuerlichen Sieg im Landesfinale lösten Anna-Lena Dietrich, Tanja Müller, Karolin Müller, Luise Wenzel, Lenya Kurtz und Elvira Malygin nun wieder die Fahrkarte zum Bundesfinale. „Wir wünschen viel Erfolg in Berlin“, erklärte Schulleiter Andreas Trump.