Nordhausen: 13 Millionen Euro fließen in den Wohnungsbestand

Das Arbeitsgericht Nordhausen soll in die Räume des Sozialgerichts am Taschenberg ziehen.

Die neuen Mehrfamilienhäuser in Nordhausen-Nord stehen, das Quartier Schärfgasse/Am Alten Tor gehört zu den schönsten in der Stadt. Im Neuen Jahr will sich die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) nun auf Sanierungsarbeiten ihres Wohnungsbestandes konzentrieren.

„Jetzt rückt unser Kerngeschäft wieder in den Fokus“, sagt SWG-Chefin Inge Klaan. Deutlich mehr als die üblichen fünf bis sechs Millionen Euro sollen 2021 in die Bestandssanierung fließen.

Umfangreichstes Vorhaben ist die 6,9 Millionen Euro teure Komplettsanierung der 73 Wohnungen in der Dr.-Robert-Koch-Straße 4 bis 18 in Nordhausen-Nord. Dies soll ab Frühjahr im Rahmen des IBA-Projektes „Ossietzky-Hof“ erfolgen. Neben einer frischen Fassade, einer Keller- und Dachdämmung werden auch alle Versorgungsstränge und Heizungen erneuert. Die Wohnungen erhalten größere Balkone mit barrierearmen Zugängen vom Wohnzimmer aus. Auch die Fenster werden getauscht. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert, Treppenhäuser und Eingangsbereiche werden umgestaltet.

„Ziel ist es, die Betriebskosten zu senken und damit auch langfristig die Nebenkosten für die Mieter“, sagt Klaan. Da die Sanierung unter Vollbezug geschieht, sollen viele Gewerke parallel arbeiten, um die Bauzeiten so kurz wie möglich zu halten. Ein Jahr soll alles dauern.

Der Abriss des früheren Schwesterheims in der Albert-Traeger-Straße wird derzeit vorbereitet. „Im Laufe des ersten Halbjahres wollen wir das Planungskonzept für den Neubau präsentieren“, sagt Klaan. Für die verbliebenen Mieter laufe ein Umzugsmanagement. Angedacht ist ein mehrstöckiger barrierefreier Holzhybridbau – einer der ersten in Thüringen. Vorteile gegenüber einem Haus aus Beton gebe es einige, so die SWG: Neben einer relativ kurzen Bauzeit punktet Holz als nachwachsender Rohstoff, hat zudem gute Raumklimaeigenschaften und ermöglicht durch dünnere Außenwände eine größere Wohnfläche im Vergleich zu einem gleichgroßen herkömmlichen Haus aus Beton.

Sanierungen in Salza und Fernwärmeumstellung

Auch in Salza sind für 2021 Komplexsanierungen geplant: So werden die Fassaden der Häuser Zuckerweg 5 bis 19, Hardenbergstraße 48 bis 70 und Dietrich-Bonhoeffer-Straße 13 bis 16 erneuert.

Ein Augenmerk liegt im kommenden Jahr auf der Erweiterung der mit Fernwärme versorgten Wohnungen. Neu angeschlossen werden knapp 200 Wohneinheiten rund um die Fachhochschule. Darüber hinaus nimmt die SWG ihre letzten Ölheizungen außer Betrieb: Das geschieht in der Kützingstraße und in der Stolberger Straße, auch diese Häuser werden auf Fernwärme umgestellt.

Arbeitsgericht zieht zum 1.Mai zum Sozialgericht an den Taschenberg

Ein Sonderprojekt der SWG in 2021: Das Arbeitsgericht – zurzeit in der Käthe-Kollwitz-Straße angesiedelt – wird mit in das Sozialgerichtsgebäude am Taschenberg ziehen. In diesem Zuge sollen gleich zu Jahresbeginn noch einige Umbauarbeiten erfolgen. Das Sozialgericht ist seit 2010 im früheren Wehrkreiskommando untergebracht, das die SWG in den frühen 2000er Jahren vom Bund gekauft und für rund drei Millionen Euro umgebaut hatte. „Wir freuen uns, dass wir uns hier einig geworden sind. Das wird langfristig unseren Gerichtsstandort Nordhausen sichern.“ so Klaan.

Projektstart in der Altendorfer Kirchgasse

Mit der Sanierung des alten Wasserverbandsgebäudes in der Nordhäuser Altstadt soll dort in den nächsten Jahren die letzte große Brache verschwinden. Gemeinsam mit der Stadt Nordhausen will die SWG das Areal als weiteres IBA-Projekt entwickeln. Für die Planungen der Quartiersumgestaltung waren bereits vor einigen Wochen die Fördermittelbescheide eingetroffen. „In den nächsten Wochen werden wir mit dem offiziellen Vergabeverfahren im Dialogverfahren für die Planungsleistungen starten“, so Klaan. Ende 2021 werde man die Entwicklungsperspektive für das Viertel kennen.

Im Laufe des Jahres 2022 will die SWG Gewissheit darüber haben, in welchen Schritten die Quartiersentwicklung erfolgen kann. Baubeginn sieht die Geschäftsführerin frühestens in den Jahren 2023/24. Beim Umbau des Quartiers sollen Fragen der regenerativen Energieversorgung, Ressourcennutzung, Effizienz, der nachhaltigen Begrenzung des Energiebedarfs und der Baukultur betrachtet werden.

Grundstücksvermarktung für bauwillige Einfamilienhausbauer

Die Stadt Nordhausen hat die Erschließungskosten für den Einfamilienhaus-Standort im Gumpetal im Haushalt aufgenommen. Demnach wird sie den Standort ab 2021 erschließen. „Insofern gehen wir davon aus, dass die Vermarktung weiterer Grundstücke für bauwillige Einfamilienhausbauer ab 2021 Wirklichkeit wird“, heißt es von der SWG. Es gebe schon jetzt einige Anträge. „Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr in der 2. Jahreshälfte die Nachfrage bedienen zu können.“

„Unser Unternehmen investiert nächstes Jahr in seine Wohnungsbestände insgesamt rund 13 Millionen Euro. Wir hoffen, dass wir alles umsetzen können“, meint Klaan insbesondere mit Blick auf die Corona-Problematik.

2020 habe man alle Pläne umsetzen können. Alles in allem sei es ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr gewesen, das der gesamten Belegschaft sehr viel Kraft, Aufmerksamkeit und Organisationstalent abgefordert habe. „Ich bin froh, ein solche Mannschaft hinter mir zu wissen“, so die Geschäftsführerin.