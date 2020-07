Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Ärger durch verstopfte Gullys

Die Mitarbeiter der Nordhäuser Stadtverwaltung mussten in der jüngsten Vergangenheit immer wieder verstopfte Straßenabläufe, sogenannte Gullys, reinigen. „Dies ist nicht nur wegen der Kosten und des Arbeitsaufwandes ärgerlich, sondern auch deshalb, weil durch umsichtiges Handeln eines jeden einzelnen Bürgers diese Havarien vermieden werden könnten“, beklagt Simone Storzer vom zuständigen Bauamt der Nordhäuser Verwaltung.

So sei es kürzlich zum Beispiel durch entsorgtes Frittieröl, Wischwasser von Reinigungsarbeiten oder Wasser mit Fellanteilen eines Hundesalons zu verstopften Abläufen in den Straßen der Rolandstadt gekommen. „In den Gully gehört nur Niederschlagswasser“, erklärt die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Denn die eingeleiteten Flüssigkeiten eines Gullys enden immer in einem Gewässer. Putzwasser, Autowaschwasser, Altöl oder andere Schad- und Abfallstoffe verschmutzen die hiesigen Gewässer und gehören deshalb nicht in den Straßenlauf.

Wer dennoch Abwasser, Restmüll und Giftstoffe über den Straßenablauf oder Gully entsorgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit nach der Entwässerungssatzung der Stadt Nordhausen, die mit bis zu 5000 Euro Bußgeld geahndet werden kann, gibt Simone Storzer zu bedenken.