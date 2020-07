Nordhausen: Agenturchef möchte für Schüler Unterrichtstag in der Produktion

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Agenturchef möchte für Schüler Unterrichtstag in der Produktion

Nach einer langen Zeit der Abstinenz hatte der Vorstand des Nordthüringer Unternehmerverbandes (NUV) jetzt zum ersten Mitgliedertreffen in diesem Jahr eingeladen, berichtet Claudia Rheinländer, Büroleiterin des NUV. In Gotterts Kantine habe NUV-Chef Niels Neu die Vertreter von 60 Unternehmen begrüßen können.

Trotz der Corona-Pause habe der Vorstand gearbeitet. Neu sprach den Unternehmen der Region ein „dickes Lob“ für die Solidarität untereinander in der Zeit der Pandemie aus. So habe man sich zum Beispiel beim Beschaffen des Mund-Nasen-Schutzes untereinander geholfen.

Niels Neu beglückwünschte Helmut Peter. Der Unternehmer ist zum Präsidenten des Fahrzeuggewerbes in Thüringen gewählt worden und ist zudem Vize-Präsident des neu gegründeten Mitteldeutschen Verbandes.

Gast beim NUV-Treffen war der neue Präsident des Fußballsportvereins Wacker 90 Nordhausen, Torsten Klaus. Er warb um weitere Unterstützung seitens der Wirtschaft für den Verein. Man schaue nach vorn und stelle die Nachwuchsarbeit mehr als bisher in den Fokus des Vereins. Neben der Oberliga-Mannschaft sollte auch das Team der A-Junioren mehr Aufmerksamkeit bekommen, denn es spielt in der Regionalliga und damit in Deutschlands zweithöchster Klasse.

Corona bestimmte den weiteren Verlauf des Abends. Karsten Froböse, Chef der Nordhäuser Arbeitsagentur, referierte über die aktuelle Situation am Nordthüringer Arbeitsmarkt. Momentan haben seinen Angaben zufolge rund 9200 Frauen und Männer keinen Job. Damit liege man jedoch noch unter dem Wert von 2016. Probleme bereite derzeit die personelle Ausstattung der Agentur. Aktuell müssen 20 Prozent weniger Mitarbeiter den Anstieg der Zahlen auf dem ersten Arbeitsmarkt bewältigen.

Die derzeitige Krise wirke sich längst auf die Unternehmen der Nordthüringer Region aus. Im vergangenen Jahr mussten 60 Anzeigen zur Kurzarbeit bearbeitet werden. In den drei Corona-Monaten dieses Jahres waren es 3200 Anzeigen.

Trotz aller negativen Zahlen warb Froböse bei den Unternehmern für die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen. Zudem warb der Agenturchef für einen Unterrichtstag in der Produktion (UTP). Dabei sollen Schüler der achten Klassen einen Tag im Monat in einem Unternehmen verbringen.

Neu unterstrich noch einmal, dass einzig und allein eine funktionierende Wirtschaft die Grundlage für das gesamte gesellschaftliche Leben sei. Durch Corona jedoch sei dieser Motor angehalten worden und müsse nun sanft, aber beständig wieder hochgefahren werden.