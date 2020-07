Am Eingang zum Nordhäuser Badehaus bilden sich zum Teil längere Warteschlangen.

Nordhausen. Trotz des Rückgangs bei den Besucherzahlen bietet die Stadt Nordhausen das Schwimmen im Hallenbad weiter an.

Nordhausen: Badehaus öffnet auch in den Sommerferien

In Anlehnung an die Vorgaben des Freistaates Thüringen, die aktuellen Corona-Beschränkungen bis zum Ende des Monats August zu verlängern, hat das Badehaus auch in den Sommerferien täglich von 13 bis 22 Uhr geöffnet.

„Wir gehen davon aus, dass wir mit dem ersten Schultag das Schulschwimmen wieder bei uns durchführen und das Bad wieder ab 8 Uhr beziehungsweise an den Wochenenden ab 9 Uhr geöffnet ist“, teilt Badehaus-Geschäftsführer Jens Eisenschmidt unserer Zeitung mit. Zurzeit seien die Besucherzahlen nicht so stark wie in den vergangenen Jahren und die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen entsprechend kritisch. Trotzdem habe das Badehaus im Gegensatz zu anderen Hallenbädern den Betrieb wieder aufgenommen, und unter Beachtung der notwendigen Hygienevorschriften ist das Baden und Saunieren ohne Probleme möglich.

„Die Besucher sind sehr dankbar, wieder einen Schritt zurück zur Normalität zu gehen. Teilweise bilden sich zur Öffnung auch Schlangen, da der Aufwand zur Abkassierung und Desinfektion größer ist, aber letztendlich freuen wir uns, den Gästen ein Stück Lebensqualität zurückzugeben“, betont der Geschäftsführer.

Zusätzlich sind die beiden Freibadeeinrichtungen der Stadt, die Bielener Kiesgewässer ab 10 Uhr und das Salzaquellbad ab 11 Uhr geöffnet.