Nordhausen: Bauarbeiten an Bushaltestelle Südharz-Galerie

Nordhausen. Nordhäuser Stadtbuslinien A und F können am 24. März die Haltestelle an der Südharz-Galerie nicht bedienen.

Aufgrund von Bauarbeiten an der Haltestelle Südharz-Galerie kommt es am Mittwoch, dem 24. März, zu Behinderungen auf den Stadtbuslinien. „An diesem Tag kann die Haltestelle an der Südharz-Galerie von den Stadtbuslinien A und F in Richtung Nordbrand nicht bedient werden“, erklärt Verkehrsmeister Gerd Grübner von den Nordhäuser Verkehrsbetrieben. „Wir bitten unsere Fahrgäste, die Haltestelle 3 am Platz der Gewerkschaften zu nutzen.“