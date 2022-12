Beim nächsten Lesecafé im Advent in der Stadtbibliothek werden Erinnerungen an vergangene Weihnachten lebendig.

Nordhausen: Beim Lesecafé an vergangene Weihnachten erinnern

Nordhausen. Die Stadtbibliothek lädt am Mittwoch, dem 7. Dezember, zum Lesecafé ein.

Zum nächsten Lesecafé im Advent im Lesesaal der Stadtbibliothek am Mittwoch, dem 7. Dezember, um 16 Uhr, werden Erinnerungen an vergangene Weihnachten lebendig. Die Geschichten und Briefe führen in zurückliegende Zeiten und unterschiedliche Länder.

Glühwein und Stollen versüßen den Nachmittag. Flötenmusik sorgt für weihnachtliche Klänge. Der Eintritt ist frei. Für Getränke und Gebäck wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 4 Euro erhoben.