Nordhausen: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis – Vorfahrt missachtet

Das sind die Meldungen der Polizei in Nordhausen.

Ein Mann ohne Führerschein wurde am Sonntag in Nordhausen von der Polizei gestoppt. Der 31-jährige Rollerfahrer war den Polizisten in der Bochumer Straße gegen 21.45 Uhr aufgefallen.

Ein Alkoholtest zeigte über 1,6 Promille an. Außerdem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Beamten erstatteten Anzeige.

Vorfahrt missachtet

Am Sonntag kam es in Nordhausen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Wie die Polizei informierte, ereignete sich der Unfall gegen 19 Uhr.

Ein 61-jähriger Skoda-Fahrer fuhr aus der Arnoldstraße kommend Richtung Hallesche Straße. Ein 18-jähriger VW-Fahrer, der aus der Sundhäuser Straße kam, übersah den vorfahrtsberechtigten 61-Jährigen und kollidierte mit ihm.

Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

