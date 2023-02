Nordhausen bleibt eine Stadt mit fairem Handel und will ihr Engagement ausbauen

Nordhausen. Große Freude herrscht im Nordhäuser Rathaus über die Auszeichnung des bundesweiten Fairtrade-Vereins. Drei Kindergärten der Stadt beteiligen sich am Projekt.

Die Stadt Nordhausen erfülle alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns-Kampagne und trage für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Stadt, berichtet Rathaussprecherin Franziska Mühlhause. Die Auszeichnung sei erstmalig im Jahr 2010 an Nordhausen verliehen worden. Seitdem baue die Stadt ihr Engagement weiter aus.

„Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Nordhausen“, freut sich Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos). Lokale Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiten hier eng für das gemeinsame Ziel zusammen. „Ich bin stolz, dass Nordhausen dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehört“, betont Buchmann. „Wir setzen uns weiterhin mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern.“ Vor 13 Jahren erhielt Nordhausen die Auszeichnung als erste Stadt in den neuen Bundesländern.

Der gemeinnützige Fairtrade-Verein in Deutschland würdigt das Engagement zum fairen Handel, wenn Kommunen nachweislich fünf Kriterien erfüllen. Das Engagement in Fairtrade-Towns sei vielfältig, erklärt Franziska Mühlhause. So habe Nordhausen zum fairen Handel verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, Aktionen umgesetzt und durch die intensive Zusammenarbeit mit dem Schrankenlos-Verein den Prozess zur Stärkung des fairen Handels in Nordhausen weiter gefördert. Inzwischen gebe es in Nordhausen auch drei faire Kindergärten, in der globales Lernen und fairer Handel zum Alltag der Kinder gehören. „Wir verstehen die bestätigte Auszeichnung als Motivation und Aufforderung für weiterführendes Engagement“, sagt der Oberbürgermeister. Geplant seien Projekte zur „Fairen Woche“, die in diesem Jahr dem Thema „Klimagerechtigkeit“ gewidmet ist.