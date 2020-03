Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen blüht auf

Einen Vorgeschmack auf den Frühling gewährt derzeit Nordhausens Innenstadt mit all ihren Frühblühern. Wie sich aus dem Rathaus erfahren ließ, sind das die Früchte der Bemühungen im Grünamt. Das hatte voriges Jahr 5000 Schneeglöckchen-Zwiebeln und ebenso viele Winterlinge entlang der Wallrothstraße, 800 Narzissen mit dem Horizont-Verein an der Uferstraße und 700 Narzissen am Beethovenring gesetzt. Darüber hinaus wurden die Pflanzenpyramiden in der Neustadtstraße und Arnoldstraße sowie die Pflanzkübel am Westgiebel des Rathauses und auf dem Blasiikirchplatz mit Frühjahrsblühern bepflanzt.