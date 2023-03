Nordhausen braucht Pflegefachkräfte: Ein Aktionstag stellt den Beruf vor

Sozialdienstleiterin Beate Nickel zählt zu den guten Seelen im Altenpflegezentrum St. Josefshaus der Caritas in Nordhausen. Für den Pflegeberuf wird dringend Nachwuchs gesucht.

Nordhausen. Das Altenpflegezentrum St. Josefshaus in Nordhausen bietet Jugendlichen und ihren Eltern die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen. Und alle Fragen werden beantwortet.

Einen Azubi-Aktionstag veranstaltet die Caritas-Trägergesellschaft „St. Elisabeth“ am Dienstag, 4. April, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr im Nordhäuser Altenpflegezentrum „St. Josefshaus“ in der Kranichstraße. Im Mittelpunkt stehen die Ausbildungen zu Pflegefachkräften und zu Pflegehelfern.

Früher gab es drei unterschiedliche Berufsfelder: Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpflege sowie Kinderkrankenpflege. Seit September 2020 ist es eine gemeinsame Ausbildung. Diese soll nun vorgestellt werden. Zum Aktionstag öffnet das St. Josefshaus seine Türen für alle am Pflegeberuf interessierten Schüler und deren Eltern. Die Besucher können sich über die Ausbildung informieren, das Altenpflegezentrum besichtigen und alle Fragen stellen, die sie haben.