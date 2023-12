Nordhausen darf sich freuen auf Folk-Pop und Jazz-Perlen

Nordhausen Vorfreude in Nordhausen: Die schwedische Sängerin Siri Segler kommt für ein Konzert in den Südharz.

Mit ihrer Band kommt die schwedische Sängerin Siri Segler nach Nordhausen. Sie gibt am Donnerstag, 28. Dezember, um 20 Uhr ein Konzert in der Cyriaci-Kapelle. Ihre Musik sei „ein funkelnder Mix aus scheinbar alten Jazz-Perlen, frischem Pop, erdigem Folk und tiefem Soul“, schwärmt die Künstleragentur. Karten gibt es unter anderem im Ticketshop Thüringen, in der Nordhausen-Information und an der Abendkasse.