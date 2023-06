Nordhausen darf sich freuen auf Musik und Kabarett unter freiem Himmel

Nordhausen. Die Nordhäuser Traditionsbrennerei plant in drei Wochen gleich drei besondere Abende hintereinander. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.

Für drei Abende verwandelt sich die Nordhäuser Traditionsbrennerei vom 30. Juni bis 2. Juli in einen Konzerthof, kündigt Museumsleiter Thomas Müller an. Den Anfang machen am Freitagabend, 30. Juni, Scruffy Mutts & Friends (19 Uhr) mit rockiger Musik, Dudelsack und kleiner Feuershow. Weiter geht es am Sonnabend, 1. Juli, mit dem Nordhäuser Sänger Ronald Gäßlein (19 Uhr), der die Stimmung des historischen Ensembles mit seinen Melodien sehr gut einzufangen weiß. Am Sonntag, 2. Juli, folgen die Kabarettisten der Leipziger Pfeffermühle. Um 17 Uhr heißt es „5 Prozent Würde“.

Alle drei Veranstaltungen sind unter freiem Himmel. Karten gibt es direkt im Hofshop, Grimmelallee 11. Der Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn.