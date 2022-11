Nordhausen darf sich freuen: Ingrid Arthur singt im Tabakspeicher

Nordhausen. Dieses Jahr ist das Konzert schon ausverkauft, aber nächstes Jahr will das „Weather Girl“ erneut nach Nordhausen kommen.

Das „Weather Girl“ Ingrid Arthur aus den USA singt am ersten Adventssonntag, 27. November, um 15 Uhr live im Tabakspeicher. „Die Karten sind weggegangen wie warme Semmeln“, berichtet Rathaussprecherin Franziska Mühlhause, „das Konzert ist ausverkauft.“ Einen kleinen Trost gebe es für alle, die dieses Jahr keine Karten mehr ergattern konnten: Ingrid Arthur komme im nächsten Jahr mit einem anderen Programm vielleicht wieder in das Tabakspeicher-Museum, so Mühlhause.