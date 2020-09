Nordhausen: Die Jugend hat das Wort

Mit Jugendlichen über Sorgen und Wünsche ins Gespräch kommen will der Kreisjugendring am Samstagabend, 12. September, anlässlich der am Wochenende stattfindenden Bundesjugendkonferenz. Geplant ist dafür ein sogenannter Youthtalk, ein Jugendpodium also. Teilnehmen können alle jungen Menschen aus dem gesamten Landkreises Nordhausen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren. Von 18.30 bis 19.30 Uhr stehen in einer Gesprächsrunde Südharzer Politiker und Jugendvertretern für Fragen parat: Was bewegt dich? Was willst du wissen? Was soll sich ändern? Wegen der Hygienevorschriften ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Aber es kann auch über die Kommunikationsplattform Zoom mitdiskutiert werden.

Alle Infos zur Teilnahme gibt es im Internet unter: www.kreisjugendring-nordhausen.de