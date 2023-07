Nordhausen: Die Welt der Mathematik am Wochenende entdecken

Nordhausen. Spielerische Experimente aus der Welt der Mathematik verspricht das Mini-Mathematikum auch an diesem Samstag in Nordhausen. Wann und wo diese zu entdecken ist.

Interessierte des Mini-Mathematikums, die in der Woche keine Zeit haben die Wanderausstellung zu entdecken, können an diesem Samstag, 1. Juli, von 10 bis 17 Uhr die Welt der Mathematik in spielerischen Experimenten ausprobieren. Dabei können große und kleine Kinder in den Konferenzräumen der Kreissparkasse Nordhausen am Kornmarkt Exponate zu Zahlen, Formen und Muster testen. Noch bis Freitag, 7. Juli, macht das Mini-Mathematikum Station in Nordhausen.