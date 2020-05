Nordhausen. Das Jugendclubhaus Nordhausen geht in Zeiten der Corona-Pandemie kreative Wege.

Nordhausen: DJ vor leerem Dancefloor

So hat man die Partybühne im Jugendclubhaus noch nicht gesehen: Am Donnerstagabend legten die DJs Patrick Börsch und Burlesque ohne Publikum im Saal auf, dafür vor einer Kamera: Die Party „Klangwerk 734 #3“ kann bei jedem virtuell daheim steigen, Jugendclubhausleiter Christoph Rode überwachte am PC den Livestream. Der ist im Internet unter https://www.twitch.tv/jugendclubhaus zu finden.