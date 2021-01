Nordhausen: Ein Chirurg und politischer Geist geht

Dr. Helmut Fischer wird den mit so vielen Hoffnungen verbundenen Start ins Jahr 2021 nicht mehr erleben. Der Nordhäuser Chirurg starb vor wenigen Tagen mit 71 Jahren. Er hatte sich mit dem Corona-Virus infiziert. „Wir werden ihn in seiner menschlichen und kollegialen Art sehr vermissen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, reagiert Herbert Spiller stellvertretend für die niedergelassene Ärzteschaft im Landkreis. „Wir verlieren einen großartigen Mediziner, Kriegsgegner, Freund und internationalistischen Menschen“, reagiert der Politiker Matthias Mitteldorf (Linke), den Blick auch auf den kritischen Geist Fischer lenkend.

Ein Parteibuch hatte dieser nie – politisch aber war er durchaus. Fischer mischte sich ein, um die Welt – im Kleinen wie im Großen – etwas besser zu machen. Im Stadtrat also stellte er manch kritische Frage. Gegen Kriege, etwa im Irak, bezog er auf anderer Ebene Stellung: Helmut Fischer war viele Jahre Regionalvorsitzender der Deutschen Sektion des Vereins „Internationale Ärzte für die Verhütung eines Atomkriegs – Ärzte in sozialer Verantwortung“. Mit seiner früheren Frau Ursula Fischer – in den frühen 1990ern PDS-Landeschefin – war er als Arzt in Nicaragua tätig, baute dort das Karl-Marx-Krankenhaus mit auf.

Nach der politischen Wende eröffnete er eine eigene Praxis in Nordhausen. 2014 gab Fischer seinen Kassenarztsitz an das Medizinische Versorgungszentrum des Südharz-Klinikums ab. Seine Sprechstunde dort bis zu seinem Renteneintritt 2018 war fester Bestandteil für die ambulante chirurgische Patientenversorgung. Auch während seines Ruhestandes unterstützte er den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst.

Er sei ein „Arzt mit Herz“ gewesen, der „mit großer Hingabe seinen Beruf als Chirurg und D-Arzt ausübte“, heißt es von der Kollegenschaft am Klinikum. Seit Beginn seiner Facharztausbildung 1981 im damaligen Südharz-Krankenhaus und später als Facharzt in der Poliklinik sei Helmut Fischer fachlich und menschlich sehr geschätzt worden.

Michael Samel denkt dieser Tage an seinen schweren Motorradunfall 1998 zurück: „Dr. Fischer kümmerte sich um die Erstversorgung.“ Später lernten sich beide auch privat kennen, wurden Freunde. Vor vier Jahren reisten beide gemeinsam mit anderen wie Matthias Mitteldorf nach Polen, besuchten Krakau und auch Ausschwitz. „Helmut Fischer hat sich unheimlich für die jüdische Kultur interessiert. Er war engagiert in so vielen Dingen“, meint Michael Samel rückblickend. „Er war ein konsequenter Mensch, mit großem Fachwissen.“