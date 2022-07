Mitarbeiter der Beschäftigungsförderung verteilten bereits Einladungen an Anwohner.

Nordhausen. Die Stadtverwaltung Nordhausen lädt für den 6. Juli ein.

Das Wohnquartier Nordhausen-Nord soll in den nächsten Jahren umgestaltet werden. Die Planungen für den Bereich zwischen Kreisverkehr Stolberger Straße und Stadtausgang Richtung Petersdorf liegen im Entwurf vor. Diese wird allen Interessierten am 6. Juli ab 17 Uhr im „Nordhaus“, Stolberger Straße 131, vorgestellt. Die Anwohner erhielten bereits per Flyer eine Einladung, teilte die Stadtverwaltung mit.