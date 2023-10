Nordhausen erlebt eine Rückkehr im Theater: Ein Wiedersehen mit Christoph Nix

Nordhausen. Die Neunzigerjahre in Nordhausen waren auch im Theater eine besondere Zeit. Der damalige Intendant Christoph Nix ist vielen Südharzern in Erinnerung – positiv wie negativ. Jetzt kommt er zurück.

Wenn Christoph Nix am Wochenende nach Nordhausen fährt, ist dies für ihn keine gewöhnliche Anreise. Es ist die Rückkehr zu seiner alten Wirkungsstätte. Nix war von 1994 bis 1999 Intendant des Nordhäuser Theaters. Jetzt kommt er zu einer Lesung aus seinem Buch „Der Aufstand oder Kongotopia“. Diese ist am Sonntag, 8. Oktober, um 15 Uhr im Theater im Anbau. Der Jurist, Theaterschaffende, Kulturpolitiker und Schriftsteller hat in Togo das Theater Luxor de Lomé unterstützt, in Burundi und Malawi Theaterprojekte entwickelt, im Kongo zum Völkermord in Ruanda recherchiert. Mit „Kongotopia“ beendet er seine afrikanische Trilogie, die in Uganda (Muzungu), Togo (Lomé – Der Aufstand), Burundi und dem Kongo spielt.