Nordhausen erlebt eine Welturaufführung in der Stadtbibliothek

„Man muss dem Rad in die Speichen fallen.“ Dieses berühmte Zitat von Dietrich Bonhoeffer, dem evangelischen Theologen und bekennenden Gegner der Nationalsozialisten, aus dem Jahr 1933 zitierte Wolfgang Huber zu Beginn seiner Lesung am Samstag in der Nordhäuser Stadtbibliothek, um das Thema Verantwortung anschaulich zu machen.

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass es dieses Bonhoeffer-Zitat in dieser Woche in die Tagespresse schafft“, sagte der frühere EKD-Präsident, Bischoff, Sozialethiker und Autor einer erst im vergangenen Jahr erschienenen Bonhoeffer-Biografie. Die Süddeutsche Zeitung hatte das Zitat im Zusammenhang mit der thüringischen Ministerpräsidenten-Wahl abgedruckt. „Das ist ein sehr unerwünschter Grund, um in die Zeitung zu geraten. Aber es zeigt, dass es notwendig ist, demokratische Verantwortung zu übernehmen“, so Huber.

Dabei wolle er eigentlich gar keine politische Rede halten, sondern eine Perspektive werfen auf Bonhoeffers Verhältnis zu drei Orten: zu Nordhausen, zu Indien und zur Topographie des Terrors in Berlin. „Bonhoeffer hat als 14-jähriger Schüler Nordhausen auf einer Klassenfahrt besucht“, berichtet Huber. Dort habe er zum ersten Mal eine katholische Kirche von innen gesehen, den Nordhäuser Dom. Dort seien ihm der prächtige Altar und die vergoldeten Heiligenbilder aufgefallen, was keinen positiven Eindruck bei Bonhoeffer hinterließ. „Vier Jahre später auf einer Bildungsreise nach Rom änderte sich Bonhoeffers Meinung, als er durch den Gesang der Nonnen in der berühmten Kirche Santissima Trinita dei Monti einen Moment tiefster Frömmigkeit erlebte“, führte Huber aus. Da habe Bonhoeffer angefangen, den Begriff Kirche zu verstehen.

Auf einem einjährigen Gastaufenthalt in den USA lernte der Theologe 1930 einen französische Studenten kennen, der sich als Pazifist bezeichnete. „Der Begriff Pazifismus stammt aus der Bergpredigt. Diese las Bonhoeffer daraufhin noch einmal völlig neu“, so der Autor. Das habe sein Urteilsvermögen geschärft und ihn nach seiner Rückkehr nach Deutschland zu einem Gegner des Nationalsozialismus gemacht. „Wenn Hitler an die Macht kommt, bedeutet das Krieg, hat Bonhoeffer in einem Aufsatz schon 1932 geschrieben“, betonte der Sozialethiker.

Bonhoeffer trat 1933 seinen nächsten Auslandsaufenthalt an, er reiste nach London, wo er eine Pfarrstelle annahm. „Dort schrieb er im Oktober 1934 seinen berühmten Brief an Mahatma Gandhi, der bis vor 14 Tagen als verschollen galt“, so Huber. Der Autor nahm im Januar an der 13. internationalen Bonhoeffer-Konferenz in Südafrika teil. „Da sagte ein Teilnehmer, er sei dem Brief auf die Spur gekommen. Ich habe ihn übersetzt und will nun daraus vorlesen“, teilte er dem verblüfften Nordhäuser Publikum mit und sorgte damit für eine Welturaufführung.

Bonhoeffer bat in dem Brief Gandhi um Hilfe. „Die große Not in Deutschland ist keine wirtschaftliche oder politische, sondern eine geistige“, schrieb Bonhoeffer. Alles deute auf einen Krieg hin, der den „geistigen Tod“ zur Folge habe. „Ich sehe einen Ausweg in Ihrem Glauben, auch wen Sie kein Christ sind“, wandte sich der Theologe an Gandhi. Und er wolle Gandhi im Winter 1934 in Indien besuchen. Auch wenn Bonhoeffer diese Reise nicht antrat: „Die Geschichte von Gandhi zeigt, dass gewaltloses Handeln eine Chance hat“, so Huber.

Schließlich verwies Huber auf den Aufenthalt Bonhoeffers in der Gestapo-Zentrale in Berlin von Oktober 1944 bis Februar 1945., dort, wo sich heute die Gedenkstätte „Topographie des Terrors“ befindet. Im Gefängnis habe Bonhoeffer das berühmte Gedicht „Von guten Mächten“ als Weihnachtsbrief an seine Verlobte Maria und seine Eltern verfasst. „Es gilt als das geistliche Gedicht des 20. Jahrhunderts und ist Bonhoeffers Vermächtnis“, erklärte Huber. Dieser wurde im anschließenden Gespräch noch einmal politisch: „Die Fraktion eines Parlamentes, die einen Kandidaten vorschlägt und ihn dann nicht wählt, gibt sich der Lächerlichkeit preis und verdient es nicht, im Parlament zu sitzen“, hat er eine klare Meinung zum Verhalten der AfD im Thüringer Landtag.