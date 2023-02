Nordhausen erlebt einen geglückten Saisonstart der Volksläufe

Nordhausen. Tüchtige Organisatoren, emsige Helfer und eifrige Sportler prägen den 45. Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen. 234 Freizeitläufer lassen sich vom Schmuddelwetter nicht abschrecken.

Der Saisonstart ist geglückt. Der Nordthüringer Laufcup beginnt traditionell am letzten Sonnabend im Februar mit dem Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen. 234 Freizeitläufer lassen sich vom Schmuddelwetter der vergangenen Tage nicht abschrecken und nehmen die drei Strecken in Angriff.

Die Königsdisziplin ist das 14,4-Kilometer-Rennen, bei dem die Teilnehmer den anspruchsvollen Kuhberg viermal bezwingen und dabei insgesamt mehr als 240 Höhenmeter bewältigen müssen. Am Ende gibt es den erwarteten Favoritensieg. Stephan Knopf aus Artern triumphiert nach 54:23 Minuten. Der 39-Jährige gewinnt souverän vor den Nordhäuser Zwillingsbrüdern Karsten und Martin Knape (59:14 & 59:20). Martin wiederholt damit seinen dritten Rang vom Vorjahr. Ebenso herausragend ist der fünfte Platz vom 56-jährigen Nordhäuser Jens Peter (59:39).

Vier Nordhäuser laufen knapp am Podest vorbei

Eine Leipzigerin ist die schnellste Frau. Maria Korn (1:09:50 h) siegt mit einem 8-Minuten-Vorsprung vor Christiane Wehling und Diana Jung, die beide für den Schwimmverein Eisleben-Sangerhausen starten. Als beste Südharzerin darf sich die 53-jährige Silvia Schäfer aus Niedersachswerfen über den fünften Rang freuen.

Im 7,2-Kilometer-Rennen gelingt es dem Sondershäuser Lukas Günther, seinen vorjährigen Silberplatz diesmal zu vergolden. Der 17-Jährige gewinnt nach 26:36 Minuten vor dem Hermsdorfer Sebastian Harz (26:58) und dem Eichsfelder Frank Gatzemeier (27:22). Die Nordhäuser Männer laufen knapp am Podest vorbei, belegen aber mit Thilo Kühne, Sebastian Hartmann, Marco Nebelung und Laurent Winzler die Plätze vier bis sieben.

Die Frauen-Konkurrenz über 7,2 Kilometer entscheidet eine gebürtige Nordhäuserin für sich. Franziska Martens (30:15), die für den LC Jena läuft, überquert als Erste die Ziellinie. Inara Pflüger (SV Eisleben-Sangerhausen) und Manuela Hartung (LC Jena) folgen ihr auf den weiteren Podestplätzen. Die besten Südharzerinnen sind die Nordhäuserin Alexandra Krist auf Rang fünf und die Görsbacherin Lisa Bohne auf Platz sechs.

Das größte Teilnehmerfeld steht beim 2-Kilometer-Rennen am Start. 101 Freizeitläufer absolvieren die Runde um den Albert-Kuntz-Sportpark. Zwei Nordhäuser tragen die Siege davon. Der 16-jährige Timon Rotter vom LV Altstadt gewinnt vor Niklas Dorsch aus Artern und Simon Ulbrich aus Sondershausen.

Als Gesamt-Vierte holt sich die 12-jährige Adele Szumodalsky vom LV Altstadt zugleich den Siegerpokal im Wettbewerb der weiblichen Starter. Die erst 9-jährige Lea Festa aus Nordhausen ist die Zweitschnellste. Maike Rotter aus Nordhausen und Lena Sophie Steinbrecher aus Rottleberode überqueren zeitgleich die Ziellinie und dürfen sich somit gemeinsam über zwei dritte Plätze freuen.

Grund zur Freude herrscht auch hinter den Kulissen. Das Team um Laufchef Klemens Beck hat für eine nahezu perfekte Organisation gesorgt. Die freiwilligen Helfer leisten hervorragende Arbeit. Als Streckenposten tragen ebenso die Feuerwehrkameraden aus Bielen zum gelungenen Saisonstart bei.

Die nächste Cup-Station ist der Possenlauf am 18. März.