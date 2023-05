Nordhausen erlebt Premiere der neuen Komödie des Regisseurs Erik Grun

Nordhausen. Der aus Nordhausen stammend Erik Grun gilt aus Deutschlands fleißigster Regisseur. Nun hat der Filmemacher einen neun Streifen im Kasten. Um was es darin geht und wo die Filme zu sehen sind:

Der neue Film des Drehbuchautors und Regisseurs Erik Grun trägt den Titel „Ab in die Zwangsjacke“. Trotz des Namens ist es eine Komödie, in der Isabella, gespielt von Anne Rummel, hoffnungslos in ihren Psychiater Nikolaus, dargestellt von Jan Graichen, verliebt ist.

Der Psychiater steht vor den Trümmern der Ehe mit seiner hysterischen Frau, die von Jeannette Düben gespielt wird. Sein bester Freund und Psychiater-Kollege – in der Rolle ist Frank Kirchhoff zu sehen – spielt ein doppeltes Spiel. Bei einem Angelurlaub im Harz will Nikolaus von Hochstedt entscheiden, wie sein Leben weitergehen soll. Doch er ahnt nicht, das sich Isabella im Kofferraum versteckt und ihn auf Schritt und Tritt verfolgt. Man könnte denken, dass alle Leute um den Psychiater herum zum großen Showdown ausholen.

Die ungeheuer witzige Komödie über die Abgründe der menschlichen Seele feiert am Donnerstag, dem 25. Mai, seine Premiere um 20 Uhr auf dem Sportplatz in Nordhausen-Salza. Weitere Aufführungen sind am 28. Mai um 14 Uhr im Kino Bleicherode sowie am 1. Juni um 21 Uhr in der Gaststätte „Schöne Aussicht“ zu erleben. Alle Veranstaltungen haben freien Eintritt.