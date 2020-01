Nordhausen feiert: Die kulturellen Höhepunkte 2020

Es geht eng zu in Nordhausens Veranstaltungskalender, vor allem im Sommer geht es Schlag auf Schlag, treten neben Rolands- und Altstadtfest das Parkfest, das Tim-Bendzko-Konzert und beispielsweise das Open-Air-Sommerfestival in der Traditionsbrennerei.

„Bei Festen trifft sich die Stadtgesellschaft, das ist gut für den Gemeinsinn“, frohlockt Nordhausens Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) am Freitag bei der Präsentation der kulturellen Höhepunkte dieses Jahres.

Vor wenigen Monaten erst weilte sie in der Partnerstadt Charleville-Mezières – nun kündigt sie für April eine Nordhäuser Kulturnacht unter dem Motto „à la francaise“ an. „Wir wollen den Geist von Charleville-Mezières nach Nordhausen bringen.“ Die Flohburg eröffnet eine Sonderausstellung mit den weltberühmten Marionetten, in der Bibliothek informiert eine andere Schau über die Ardennen. Auch spielt dort der Mittelalterverein die Hochzeit zweier Töchter von Mathilde & Heinrich nach, die einst nach Frankreich geheiratet hatten. Es gibt Wein und andere französische Köstlichkeiten, Chansons ebenso wie moderne französische Musik: „Die Idee ‘La Fete’ kommt nach Nordhausen“, verspricht Stephanie Aurin einen tollen Abend im Jugendclubhaus.

Aurin, die fürs Stadtmarketing zuständige Sachgebietsleiterin, ist die Vorfreude anzuhören auf die Kulturnacht, die ganz nach dem Vorbild der französischen „Nuit Blanche“ gestaltet werden soll – natürlich wieder gemeinsam mit der Jugendkunstschule, wo auch Kinder an Marionetten mitbauen dürfen.

Rolandsfest auch auf dem Petersberg

Neuerungen gibt es beim Rolandsfest: Die Theatersanierung lässt die Veranstalter – wie es vor Jahren schon einmal üblich vor – mit einer von drei Bühnen auf den Petersberg umziehen. Auf dem Landesgartenschau-Gelände soll auch das Kinderfest seinen Platz haben. In der Nähe, am Kindergarten „Tierhäuschen“, wird es erstmals eine Bühne für Nordhäuser Bands geben sowie alle, die einmal einen großen Auftritt haben wollen: „Bewerbungen sind im Kulturamt möglich“, freut sich Aurin auf Talente am „open mic“. Das detaillierte Programm stellt die Stadt im März vor, kündigt erst einmal nur eine DJ-Meile am Töpfertor und ein irisches Bierdorf an der Sparkasse an. „Wir feiern, dass die Linde nur so rauscht“, meint Jutta Krauth.

Die Verkehrsbetriebe bringen sich bei Nordthüringens größtem Stadtfest ein, steht doch in diesem Jahr das Jubiläum „120 Jahre Straßenbahn Nordhausen“ an. An allen drei Rolandsfesttagen soll ein Triebwagen der Straßenbahnfreunde Gotha auf dem Nordhäuser Schienennetz verkehren. Für den 13. Juni ist zudem ein Straßenbahn-Corso mit sieben Triebwagen und Combino-Wagen vom Bahnhof gen Kornmarkt geplant.

Die Gründung der Freien Reichsstadt Nordhausen sollte ursprünglich in diesem Jahr ganz groß gefeiert werden. Davon nimmt man nun Abstand angesichts neuer historischer Erkenntnisse – vielmehr soll in diesem wie in den darauffolgenden drei Jahren an das in der Stadthistorie so wichtige Ereignis erinnert werden. Im Rahmen des 52. Rolandsfests wird der Mittelalterverein deshalb ein Heerlager auf dem Petersberg an der Stadtmauer aufschlagen.

Parkfest im Förstemannpark

Kleiner, aber nicht minder faszinierend dürfte das Parkfest werden. 2021 – im Jahr der Bundesgartenschau hierzulande – wird es natürlich in Hohenrode und im Gehege gefeiert. In diesem Jahr indes steht mit dem Förstemannpark eine viel unscheinbarere Grünfläche im Mittelpunkt. Mehr noch als im Vorjahr soll die Musik im Vordergrund stehen, live dargeboten von Nordhäuser Künstlern. Auch mit dem Jazzclub sei man im Gespräch, sagt Stephanie Aurin.

Wie das Parkfest sollten sich Familien mit kleinen oder größeren Kindern das Bibliotheksfest vormerken. Comics und Mangas stehen diesmal im Fokus, und verkleidete Gäste sind gern gesehen.

Bereits im April lockt das Brunnenfest in die Stadt. Zehn oder elf Brunnen sollen geschmückt werden, außerdem gibt es erstmals eine Osterkörbchenbastelaktion: In Geschäften werden Bastelbögen ausliegen, am Tag des Brunnenfests können sich die Kinder die daraus entstandenen Körbchen in den Läden füllen lassen.

Sportlich wird es im Juli. Auf den bewährten Scheunenhof-Triathlon folgt dann auch die deutsche Meisterschaft. „Dies rückt die Stadt noch mehr in den Fokus“, freut sich Jutta Krauth über das unkonventionelle Stadtmarketing. Die Stadt werde die privaten Veranstalter deshalb finanziell unterstützen. Über eine entsprechende Beschlussvorlage muss der Stadtrat aber noch befinden.

Traditionelle Feste wie Martini und der Weihnachtsmarkt runden das Jahresprogramm ab. Wobei es bei letzterem Punkt auch Neues gibt: Das Türchenöffnen soll dieses Mal nicht mehr am Theater, sondern am Rathaus eines jeden Adventstages Kinder anlocken. Und den Weihnachtsmarkt an Roland und Bibliothek gelte es „weiterzuentwickeln“, kündigt Jutta Krauth Verbesserungen an.