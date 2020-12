Nordhausen: Fotoausstellung zum 120. Jubiläum der Straßenbahn

Verschiedene Straßenbahnen, die in all den Jahren durch Nordhausen gefahren sind, gibt es aktuell in einer Fotoausstellung in der Nordhäuser Stadtbibliothek zu sehen. Beim Betrachten, so wie hier Franziska Mühlhause, werden viele Erinnerungen wach, denn nicht nur die Straßenbahnen haben sich verändert. Die vom Förderverein der Straßenbahnfreunde Nordhausen unterstützte Ausstellung „120 Jahre Straßenbahn in Nordhausen“ kann bis Ende Februar 2021 besichtigt werden.