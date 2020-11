Nordhausen gedenkt Pogromopfer

Kranzniederlegung am 9. November für die Opfer der Pogromnacht 1938 am Gedenkstein am Pferdemarkt durch Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl).

Nordhausen. Kranzniederlegung zum 82. Jahrestag der Pogromnacht am Gedenkstein am Pferdemarkt.

Am Montag gedachte die Stadt Nordhausen am Standort der ehemaligen Synagoge der Opfer der Pogromnacht vor 82 Jahren in Nordhausen. Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) legte gemeinsam mit Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) und den beiden ehrenamtlichen Beigeordneten Michael Kramer (CDU) und Peter Uhley (Linke) einen Kranz am Gedenkstein nieder. Die sogenannten Novemberpogrome jährten sich in diesem Jahr zum 82. Mal.

„Das Schicksal der Nordhäuser, der deutschen und der europäischen Juden macht uns deutlich: Wir dürfen keinen Hass oder Gewalt gegen Religionen oder religiöse Minderheiten dulden. Wir dürfen nicht wegschauen, wenn Hass und Hetze sich in unserer Mitte ausbreiten. Aus diesem Grund ist das beständige Erinnern für uns Deutsche an diesem schicksalhaften 9. November eine nicht abgeschlossene Aufgabe für unsere demokratische Gesellschaft“, sagte Buchmann.