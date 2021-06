Nordhausen: Gespräch zu Corona-Lage mit kenianischer Lehrerin

Nordhausen. Lehrerin Abishag Ngoci aus Nairobi kommt am Dienstag nach Nordhausen. Sie wird sich mit dem Verein Schrankenlos über die Situation des Globalen Südens austauschen.

Seit März 2020 hält Corona die Welt in Atem. Wie es anderen Ländern wie Afrika ergangen ist, will der Verein Schrankenlos aus Nordhausen im Gespräch mit der Lehrerin Abishag Ngoci aus Nairobi klären. Am Dienstag, 29. Juni, lädt die Initiative von 17.30 bis 19.30 Uhr in die Barfüßerstraße zum Vortrag ein. Unter dem Titel „Die Corona-Pandemie und der Globale Süden“ soll auf die Situation anderer Länder aufmerksam gemacht werden. Denn laut David Köpfer, Referent für Globales Lernen, gibt es nach wie vor weltweit Ungleichheiten. Wie die Perspektiven, in Ostafrika aussehen, soll geklärt werden. Dafür ist auch Franziska Weiland von „Eine Welt Netzwerk Thüringen“ zu Gast.

Anmeldung:

dk@schrankenlos.net