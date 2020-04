Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Gewerkschaft fordert höheres Kurzarbeitergeld

Im Zuge der Corona-Krise haben Kellner, Köchinnen und Hotelangestellte im Landkreis Nordhausen mit extremen Lohneinbußen zu kämpfen. Davor warnt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und fordert eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. „Mit 60 Prozent des Lohns auszukommen, ist im Gastgewerbe ein Ding der Unmöglichkeit. In Thüringen bleiben einem Koch in Vollzeit am Monatsende nur rund 800 Euro“, sagt NGG-Geschäftsführer Jens Löbel. Viele Beschäftigte seien während der Kurzarbeit auf Stütze vom Amt angewiesen. „Und ein Ende der Krise ist nicht abzusehen“, so Löbel. Im Südharz beschäftigt das Gastgewerbe nach Angaben der Arbeitsagentur rund 900 Menschen. Löbel ruft die Bundestagsabgeordneten aus der Region dazu auf, sich in Berlin für ein Aufstocken des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 80 Prozent einzusetzen.