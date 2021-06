Obwohl die Floristen mit ihrer Arbeit so vielen Menschen Freude bereiten, müssen sie häufig mit Niedriglöhnen auskommen (Symbolbild).

Nordhausen: Gewerkschaft will mehr Lohn für Floristinnen

Nordhausen. IG Bau kritisiert Niedriglöhne. Da Pflanzenmarkt boomt, sollen auch die 50 Beschäftigten im Kreis davon profitieren.

Die Gartenmärkte und Blumengeschäfte erleben in der Pandemie einen Ansturm – doch wer Sträuße bindet und Pflanzen pflegt, arbeitet im Landkreis Nordhausen meist zu Niedriglöhnen. Das kritisiert die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) und fordert für die überwiegend weiblichen Beschäftigten in der Floristik mehr Geld. Die Arbeitgeber sollten an den Verhandlungstisch zurückkehren und einen neuen Tarifvertrag für die Branche abschließen.

„In der Floristik liegt der Stundenlohn für gelernte Kräfte gerade einmal bei 9,70 Euro pro Stunde. Von solchen Einkommen lässt sich kaum leben“, beklagt Harald Buntfuß, der stellvertretende Bezirksvorsitzende der IG Bau in Nordthüringen. Der Gewerkschafter fordert für die Beschäftigten deutlich mehr Geld. In der Branche arbeiten überwiegend Frauen, für die die geringe Bezahlung zum Armutsrisiko werde. Nach Angaben der Arbeitsagentur zählt die Floristik im Landkreis Nordhausen rund 50 Beschäftigte.

„In der Corona-Zeit kaufen mehr Menschen als sonst Blumen, Topfpflanzen oder Deko, um es sich zu Hause schön zu machen. Vor allem in den Gartencentern herrscht eine große Nachfrage“, betont Buntfuß. Die Firmen ignorierten diese gute Wirtschaftslage aber bislang und zogen einen Tarifabschluss für die Branche im Dezember zurück.