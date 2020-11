Nordhausen hat weiter Platz für mutige Unternehmen

Die Lage der Nordhäuser Unternehmen ist angespannt. Zu dieser Einschätzung kommt Martin Juckeland, Leiter des Amts für Stadtentwicklung, im diesjährigen Tätigkeitsbericht über die Wirtschaftsförderung. Angesichts der Pandemie klagen hiesige Firmen über fehlende Möglichkeiten der Auftragsabarbeitung und unklare Aussagen zur zukünftigen Entwicklung. Corona habe zudem erhebliche Auswirkungen auf Handel, Gastronomie und Kulturbetriebe.

Daher habe die Stadt Gastronomen Sondernutzungsgebühren erlassen und 830.000 Euro Steuerschulden zinslos gestundet oder gar erlassen. Unternehmerische Entscheidungen wie der vom Automobilzulieferer Eaton angestrebte Weggang nach Polen könne das Rathaus nur mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, bilanziert Juckeland. Doch man wolle solche Auswirkungen mit dem Instrument der Wirtschaftsförderung minimieren.

Seit 30 Jahren wird diese Aufgabe im Rathaus wahrgenommen. Derzeit tun dies 1,4 Mitarbeiter, die sich unter anderem um die Bereitstellung von Gewerbe- und Industrieflächen kümmern. Das soll für jeden Bedarf „kurz-, mittel- und langfristig in verschiedenen Größenordnungen“ möglich sein, nennt Juckeland das Ziel.

Großflächen stellen kein Problem dar: Hier könne man Parzellen im Industriegebiet „Goldene Aue“ anbieten. Auch weiter gibt es hier laut Stadt keine frohe Kunde über eine Ansiedlung.

Die Chancen verbessen soll nun ein Video, in dem Industriegebiet und Umgebung vorgestellt werden und das in Kooperation mit der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) entstanden ist. Zudem halte der Oberbürgermeister „ständig Kontakt zur Geschäftsführung der LEG“. Mittlere und kleine Flächen indes seien nur noch wenige vorhanden. „Die Stadt selbst hat derzeit nur drei geeignete und verkaufsfähige Grundstücke im Angebot“, so Juckeland. Allerdings würden über die Wirtschaftsförderung auch Flächen der LEG und die privater Eigentümern angeboten.

Videofilm soll für Ansiedlungen im Industriegebiet Goldene Aue werben

Gute Nachrichten hat Juckeland in seinem Bericht über das Gewerbegebiet Hüpedenweg. Hier seien zuletzt Kaufverträge für vier Flächen abgeschlossen worden, zwei seien für den Verkauf vorgemerkt.

Weniger gute Kunde hat er vom Industriegebiet Kohnstein. Nach der Schließung des Rotorblattherstellers Sinoi stehen zwar freie Hallen zur Verfügung. Doch da die stark verflochten sind, sich also schlecht aufteilen lassen, ist der Verkauf noch schwierig. Freie Flächen kann Juckeland mutigen Investoren etwa in den Gebieten Darrweg-Nord, „Am Kiesberge“ Leimbach und „Im Brühl“ in Hesserode anbieten. Obendrein sei mit den privaten Eigentümern der Gewerbegebietsflächen „Im Krug“ bei Bielen, am Uthleber Weg und „An der Helme“ eine Vermittlung durch die Stadt vereinbart worden.

Was derlei Vermittlungen bringen, hat Juckelands Sachgebiet ebenfalls aufgeschlüsselt: Demnach gab es seit Anfang vorigen Jahres 35 Anfragen von Interessenten für Gewerbe-, Büro- oder Ladenflächen. Vier davon habe das Rathaus positiv umgesetzt, fünf weitere seien in Bearbeitung. Acht Interessenten erteilten den Wirtschaftsförderern eine Absage, etwa weil die Ansiedlung nicht realisiert wurde oder weil ein anderer Standort geeigneter schien. Die übrigen Interessenten meldeten sich nicht zurück.

Besonders bitter für Nordhausen: Die zuletzt starke Nachfrage nach kleineren Miethallen für Existenzgründer oder als Lagerfläche kann derzeit nicht befriedigt werden, solche Hallen seien nicht verfügbar. So habe man etwa den Bedarf des Kurbelwellenherstellers Feuerpowertrain nicht decken können, nennt Juckeland ein Beispiel.