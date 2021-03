Nordhausen: Impfen in der Industriehalle

In dieser Werkhalle können sich die Schachtbau-Chefs André Ponndorf (links) und Michael Seifert ein Corona-Impfzentrum vorstellen. Dafür würde das Unternehmen auch in die eigene Kasse greifen.

„Unternehmen sind dafür da, Lösungen für Probleme zu suchen.“ Schachtbau-Chef Michael Seifert sagt’s und bittet in eine 2000 Quadratmeter große Halle. Stählerne Masten und Unterwagen für riesige Bohrgeräte lagern hier. Das soll sich ändern, geht es nach Seifert und seinem Geschäftsführer-Kollegen André Ponndorf: Schachtbau erwägt, hier selbst ein Corona-Impfzentrum aufzubauen. Auf eigene Kosten, aber keineswegs nur zum eigenen Nutzen: Mindestens 1000 Menschen pro Woche sollen hier das Vakzin gegen jenes Virus bekommen, das der Welt vor einem Jahr die Normalität genommen hat.

Vorm geistigen Auge sieht Ponndorf schon mittels Trennwänden geschaffene separate Bereiche für die Wartenden, für den Arzt, der vor der Impfung aufklärt, und die Schwestern, die diese vornehmen. Platz genug für die Geimpften zur 20-minütigen Nachbeobachtung wäre auch. Die Halle ist hell und beheizt, hat separate Ein- und Ausgänge. Davor könnte ein Toilettenwagen stehen, könnten problemlos 100 Autos parken. Zur Halle hingelangen würde man über eine noch vor der Wache abzweigende extra Zufahrt.

Betriebsarzt steht bereit

„Ich stünde bereit, könnte mit dem Impfen beginnen, sobald genug Impfstoff da ist“, sagt Betriebsarzt Sieghard Scherbe. Gemeinsam mit zwei Assistenten seien pro Tag 250 bis 300 Impfungen zu schaffen. Natürlich weiß auch er, dass die Knappheit des Vakzins zurzeit das Impftempo vorgibt. Doch in einigen Monaten, heißt es aus der Politik, wird es anders sein. Wird mehr Impfstoff da sein als in den Impfzentren der Kassenärztlichen Vereinigung und von Hausärzten in ihren Praxen verimpft werden kann. „Wir müssen jetzt die nötigen Konzepte erarbeiten, damit wir im Mai, wenn es möglicherweise so weit ist, nicht vor einem weißen Blatt Papier sitzen“, sagt Ponndorf.

Der Unternehmensführung ist der Aufwand bewusst. Foto: Marco Kneise

Noch ist das Impfen in der Industriehalle durch den Betriebsarzt Theorie. Auch wegen ungeklärter Fragen: „Die betreffen die Finanzierung, die Versorgung mit Verbrauchsmaterialien, die Einbindung in das elektronische Registrierungssystem und die Haftpflichtfreistellung für uns Betriebsärzte“, erklärt Scherbe.

Nicht zuletzt, betont Ponndorf, müsste die Priorisierung wegfallen, so dass sich der bürokratische Aufwand in Grenzen hält. Die Terminvergabe könnten kaufmännische Auszubildende aus dem Unternehmen am Telefon übernehmen. Schachtbau würde selbst auch Trennwände, Kühlgeräte für den Impfstoff und den Toilettenwagen beschaffen, für die Reinigung der Halle sorgen. Monatlich, weiß Seifert, entstünden dem Unternehmen Kosten in mittlerer fünfstelliger Höhe. Eine Rückkehr in die Normalität im Sommer sei dieser Aufwand aber doch wert. Schachtbau hofft auf Nachahmer in Thüringens Wirtschaft. „Nun ist gesamtgesellschaftliches Engagement gefragt“, so Ponndorf. Bei der niedergelassenen Ärzteschaft stößt die Idee auf offene Ohren: „Nicht jeder Hausarzt hat ausreichend große Räumlichkeiten zur Corona-Impfung“, meint der Ellricher Allgemeinarzt André Hoy. Wird er gebraucht, würde er auch in der Schachtbau-Halle das Impfen voranbringen.

Wer beispielsweise als Arzt oder Schwester im Ruhestand ebenso zum Helfen bereit ist, kann sich bei André Ponndorf unter Telefon: 03631/ 63 24 65 oder via E-Mail an: andre. ponndorf@schachtbau.de melden.