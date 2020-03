Nordhausen investiert über vier Millionen Euro in Straßenbau

Der relativ milde Winter hat den insgesamt schlechten Zustand vieler Nordhäuser Straßen zumindest nicht noch weiter verschlimmert. Dennoch muss man auf einigen Strecken Angst um sein Auto haben. Wer zum Beispiel nicht der weiträumigen Umfahrung der wegen einer Baustelle gesperrten Grimmelallee folgt, sondern in südlicher Richtung die innerörtliche Abkürzung über den Grimmel nimmt, muss zwangsläufig die Weidenstraße befahren. Dort ist wegen des nur notdürftig geflickten Kopfsteinpflasters aus uralten Zeiten Schrittgeschwindigkeit angesagt. Ansonsten droht Gefahr für Radkappen, nur notdürftig befestigte Stoßstangen und Auspuffe.

„Eine Sanierung dieser Straße ist im Haushalt 2020 nicht vorgesehen“, teilt der Nordhäuser Rathaussprecher Lutz Fischer auf Anfrage mit. Auch die ebenfalls sehr schadhaften Straßen An der Bleiche und Geseniusstraße seien in der Planung bis 2023 nicht enthalten. „Der schlechte Straßenzustand ist uns bekannt“, so Fischer. Der Verkehrssicherungspflicht werde aber nachgekommen.

„Die umfangreiche Sanierung der Grimmelallee beschäftigt uns als Stadt noch die nächsten Jahre. Die Reparatur der ausgewiesenen Umleitungsempfehlung über die Bochumer Straße hatte im vergangenen Jahr auch für Unmut gesorgt. Es wäre also kontraproduktiv, jetzt zur Grimmelallee auch noch Parallelstraßen oder Schleichwege zu sanieren“, begründet er die Zurückhaltung seiner Behörde.

Doch nicht nur die kleinen Straßen oder Nebenstrecken sind teilweise in katastrophalem Zustand in Nordhausen. Auch die westliche Haupteinfahrt über die L 3080 über die Kasseler Landstraße gleicht einer Holperpiste. „Die grundhafte Sanierung dieser Straße wurde 2019 beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr zur Förderung beantragt. Sie wurde jedoch nicht in das Fördermittelprogramm des Landes aufgenommen“, erklärt Fischer. Eine Sanierung der Straße aus Haushaltsmitteln der Stadt sei aber nicht möglich, da die geschätzten Kosten 1.660.000 Euro betragen. „Wir werden die Straßensanierung 2020 wieder beim Fördermittelgeber anmelden“, kündigt der Sprecher an.

Welche Straßenbau-Projekte packt die Stadt in diesem Jahr an? „Im Investitionshaushalt 2020 ist die Erschließung des B-Plangebietes Rüdigsdorfer Weg mit etwa 1,5 Millionen Euro und der grundhafte Ausbau der Riemannstraße mit 1,06 Millionen Euro enthalten“, nennt Fischer die beiden größten Maßnahmen. Weiterhin werde dieses Jahr der Rad-Gehweg nach Herreden gebaut inklusive der Ortsanschlüsse (668.000 Euro). „Insgesamt stehen für Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen 550.000 Euro und für die Beteiligung an Straßenbaumaßnahmen der Versorgungsunternehmen 500.000 Euro zur Verfügung“, so der Sprecher. Für die Unterhaltung und den grundhaften Ausbau von Gehwegen stehen zudem 250.000 Euro bereit.

„Seit zwei Jahren ergreift die Stadt Nordhausen Maßnahmen zur Beseitigung des Investitionsstaus, der das Resultat der Haushaltskonsolidierungsphase ist. Dies wird auch eine große Herausforderung in den kommenden Jahren sein. Aus diesem Grund investiert die Stadt Nordhausen in diesem Jahr allein 4,4 Millionen Euro in Straßen und Radwege“, so Fischer abschließend.