Nordhausen: Jungpolitiker kümmern sich um Silberborths Grab

Der 71. Todestag des Heimatforschers Hans Silberborth war für Mitglieder der Jungen Union am vergangenen Freitag Anlass, an seiner Grabstätte Laub und Unkraut zu beseitigen und frische Blumen zu pflanzen. „Leider mussten wir feststellen, dass auch dieses Jahr nichts am Grab passiert ist. Die Bänke sind in sehr schlechtem Zustand, und die zerstörte Infotafel wurde nicht erneuert“, kritisierte das Nordhäuser Stadtratsmitglied Christian Lautenbach die Stadtverwaltung.

Hans Silberborth kam 1913 als Lehrer nach Nordhausen. Er hat sich viele Verdienste um die Stadt und die Region erworben. Das bedeutendste Werk des Heimatforschers wurde der erste, 1927 erschienene Band des Werks „Das tausendjährige Nordhausen“. Nach der Bombardierung Nordhausens und der Zerstörung wertvoller Bestände begann Silberborth in aufopferungsvoller Weise mit dem Wiederaufbau des Stadtarchivs. Seine letzte Ruhestätte erhielt er, seinem Wunsch entsprechend, am Rande des Wäldchens unterhalb von Harzrigi.