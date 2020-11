Nordhausen: Kleine Freiheit vor großer Aufgabe

Die Diskokugel hängt schon. Bisher aber nur schulterhoch. Und testweise. Denn bis sie wirklich zu funkeln beginnt, ist noch viel zu tun: Hoch über der Kugel kehrt Gunnar Haase daher dicken Staub aus altem Gebälk. Noch weiter oben, eine Etage über der einstigen Stellmacherwerkstatt Carl Krannichs, über Diskokugel und Haase, reißen Paulin Mäder und Heiko Sänger vergilbte Tapeten von der Mauer. Ihre Vereinsfreunde schleppen derweil im Stakkato Unrat aus der Freundschaftsstraße 2 in den Container, den die Stadtwerke einer Idee zur Verfügung gestellt haben: Innerhalb der nächsten Monate soll aus dem Backstein-Ensemble ein Club werden. Das soziokulturelle Zentrum will Kleinkunst eine Bühne und kreativen Ideen Raum bieten. Das Haus soll zudem Studentenwohngemeinschaft werden und Nordhausen ein Stück urbaner machen.

Heiko Sänger war einer der Helfer beim ersten Arbeitseinsatz des Vereins Kleine Freiheit. Foto: Peter Cott

Verfolgt wird dieses ehrgeizige Ziel vom Verein Kleine Freiheit, der sich erst im Sommer gegründet, aber schon heute 80 Mitglieder hat. Vereinschef Gregor Busch lässt sich die Zahl auf der Zunge zergehen. „Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass wir nichts Greifbares haben. Da ist nur dieser Traum.“ Dass der aber von vielen geträumt wird, erfährt der Vorsitzende am Wochenende beim ersten Arbeitseinsatz in der Freundschaftsstraße: 20 Leute haben sich angekündigt, viele bringen gekochtes Essen, Bier und Werkzeuge mit. „Das läuft alles sehr unkompliziert“, freut sich Busch.

Auch Alexander Scharff sieht’s gern: Hat er doch gemeinsam mit Niels Weißenborn eine GbR gegründet, die ohne Profitinteressen für das Gebäude einen Kredit aufnahm. Gemeinsam planen sie im Obergeschoss eine Wohngemeinschaft für drei

Spannender Fund: Zwischen 1917 und 1965 baute hier Carl Krannich Wagen und versah diese mit diesen Plaketten. Foto: Peter Cott

Studenten. Scharff deutet auf Mauern, die dafür einzureißen sind. Eine offene Küche soll her. Damit die Wohnung bis Semesterbeginn bezugsfertig ist, sollen Ende November Profis einer Handwerkerfirma ran. Doch zuvor muss der Verein entrümpeln. „Eigentlich war das in drei Arbeitseinsätzen geplant“, bedauert Scharff die aktuelle Pandemie-Situation, die derartige Aktionen in den kommenden Wochen unmöglich macht.

Daher muss auch in den alten Werkstatträumen alles schnell gehen. Auf rund 75 Quadratmeter soll hier künftig des Herz der Kleinen Freiheit schlagen. Eine Bühne und eine Bar sind vorgesehen. „Aufwendig wird dabei der Brandschutz“, fürchten Busch und Scharff angesichts eines Stahlträgers, der dafür eigens verschalt werden muss. Auch beim Lärmschutz müsse Hand angelegt werden, sagen die beiden mit Blick auf alte Holzfenster. „Weiter geht es bei den Sanitäranlagen. Die müssen komplett geplant werden“, verweist Busch auf das bisherigen Fehlen derartiger Räume am künftigen Veranstaltungsraum. Um Weihnachten hoffen Busch und Scharff auf eine erste kleine Vereinsfeier. Wenn die Pandemie es zulässt.

Dass hier trotz der Fülle an Aufgaben keiner den Kopf hängen lässt, jeder die Ärmel hochkrempelt, ist für Busch wieder eines dieser guten Zeichen. „Die Idee lebt“, sagt er zufrieden, auch weil schon erste Spenden an den Verein gegangen sind.

Wer mitmachen will im Verein, kann per E-Mail Kontakt aufnehmen unter kleinefreiheit@gmx.net