Nordhausen: Kompostabgabe ab 4. Mai

Die Stadtwerke wollen am 4. Mai die kostenlose Abgabe von Kompost wiederaufnehmen. Dieser Service für alle Besitzer der Grünabfallkarte war Mitte März infolge der Corona-Krise vorübergehend eingestellt worden – sehr zum Ärger einiger Gartenbesitzer, die in diesen Wochen in die aktuelle Saison starten.

Thomas Mund, Chef der Stadtwirtschaft, zeigt Verständnis. Es fehle auch nicht an Kompost – nach wie vor entstehe der in Nentzelsrode in der dortigen Trockenvergärungsanlage, wo sämtlicher Grünabfall aus dem Landkreis verstromt wird. Weil aber in der Abfallservicestation bis dato kein bargeldloser Zahlungsverkehr möglich gewesen sei, habe man vorübergehend auch ohne Karte die Grünabfallabgabe ermöglicht – zugleich aber sollten jene Leute nicht auch noch Kompost mitnehmen, begründet Mund dessen Abgabestopp. Zudem habe das Personal gefehlt für die Kontrolle der Kompostabgabe.

Ab 4. Mai soll die Grünabfallannahme auch Samstag wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet sein.