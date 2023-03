Nordhausen: Konzert der Schlagzeuger

Viel Applaus ernteten die Schlagzeugschüler von Norman Schulz in der Cyriaci-Kapelle der Kreismusikschule.

Nordhausen. Hits ertönen am laufenden Band in der Nordhäuser Kreismusikschule.

Ein Konzert des Schlagzeugkurses unter der Leitung von Norman Schulz gab es am Samstag in der Kreismusikschule. Die Schüler zeigten stolz ihr Können, in dem sie für ihre Eltern, Großeltern und Verwandten über eine Stunde lang Hits von Katy Perry, Johannes Oerding, Lenny Kravitz, Journey oder Toto spielten.

Norman Schulz, der bei der Band Emma Schlagzeug spielt, ist Schlagzeuglehrer an der Nordhäuser Kreismusikschule und unterrichtet Montag bis Freitag seine Schüler im Alter von 4 bis 60 Jahren.

Wer Interesse am Schlagzeugunterricht hat, kann sich bei Norman Schulz unter noschu@gmx.de melden.