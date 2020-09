Nordhausen: Landrat steht zu seiner Aussage

Bekräftigt hat Landrat Matthias Jendricke (SPD) am Donnerstag seine Position zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Nordhausen. Um dafür in der Förderperiode 2021 bis 2027 von EU-Mitteln profitieren zu können, müssten schon jetzt Investitionsvorhaben angemeldet werden, erklärte er. In einem Pressegespräch am Freitag will er weitere Erläuterungen machen.

Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) hatte im jüngsten Stadtrat Jendricke massiv kritisiert vor dem Hintergrund, dass es noch kein konkretes Förderprogramm gibt. Buchmann hatte im Frühjahr eine Debatte zur Trägerschaft des ÖPNV im Stadtgebiet angestoßen. In diesem Zusammenhang hat sich der Landrat auch zu aus seiner Sicht wünschenswerten Investitionen geäußert.