Nordhausen: Lkw-Bergung dauert bis in die Abendstunden

Geduld mussten am Montag Autofahrer auf der Bundesstraße 4 beweisen, nachdem die Fahrt eines Lkw im Straßengraben endete. Der 61-jährige Fahrer war aus Richtung Sondershausen nach Nordhausen unterwegs, als er kurz nach 13.30 Uhr auf Höhe der Fuchsfarm in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Dabei beschädigte der Lkw unter anderem vier Verkehrszeichen. Am Fahrzeug selbst entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Aufgrund der Bergung des Lkw musste die B 4 voll gesperrt werden. Erst am Abend, gegen 19.45 Uhr, war die Strecke wieder frei befahrbar.