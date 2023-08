Nordhausen lockt mit einem musikalischen Tag der offenen Tür

Nordhausen. Die Kreismusikschule in Nordhausen öffnet demnächst ihre Türen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich das vielfältige Angebot anzuschauen.

In Nordhausen findet demnächst ein musikalischer Tag der offenen Tür statt. Die Kreismusikschule lädt zum Schuljahresbeginn am Samstag, 26. August, ihre Gäste zu sich ein, berichtet Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes. Wer auf der Suche nach einem neuen Hobby sei, könne in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in das vielfältige Angebot der Musikschule reinschnuppern. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können alle Instrumente sowie den Gesangsunterricht und die Musiktherapie kennenlernen. Auch ein kleiner Imbiss wartet auf die Besucher. Alle Musikneugierigen sind herzlich willkommen. Das Team der Kreismusikschule freut sich auf viele Gäste, die sich musikalisch ausprobieren möchten. Zu finden ist die Musikschule in der Freiherr-vom-Stein-Straße 1 in Nordhausen.