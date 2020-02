Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Mit 100 Jahren noch Lust am Feiern

Da staunt selbst noch eine 100-Jährige: „Nein, nein, das kann doch gar nicht sein“, sind Irmgard Gothes Worte, spricht man die Jubilarin auf ihren runden Ehrentag an. Dabei lächelt sie und bedankt sich bei jedem Gratulanten. Im Februar 1920 in Uthleben geboren, durfte Irmgard Gothe jüngst zahlreiche Glückwünsche in Empfang nehmen, so etwa von der gesamten Heim- und Pflegedienstleitung des Nordhäuser Rolandhauses, in dem Irmgard Gothe mittlerweile lebt.

Was mag ein Mensch in 100 Jahren wohl alles erlebt haben, war eine der vielen Fragen zu den Geburtstagsfeierlichkeiten. Es war so einiges: So heiratete die gelernte Köchin 1941 ihren Mann Theo. Doch schon 23 Jahre darauf rissen ihn die Spätfolgen einer Kriegsverletzung aus dem Leben. Doch wie sich von Heimleiterin Christine Jeschke erfahren lässt, umsorgen ihre 1941 geborene Tochter Doris und deren Gatte Hubert Schröter die Mutter liebevoll. Viele Jahre Mitglied einer Gymnastikgruppe Vor dem Einzug ins Rolandhaus gehörten die täglichen Besuche zum Alltag des Ehepaares. So war es für Doris Schröter selbstverständlich, täglich für die Mutter frisch zu kochen. Und auch heute noch bekommt Irmgard Gothe noch regelmäßig Besuch von ihrer Tochter, die auf die guten Gene der Mama hofft. Neben den beiden Enkeln Thomas und Dirk gehören zudem zwei Urenkel, Maximilian und Tristan, zur Familie. Die ist für die betagte Dame das Wichtigste. Aber auch neben den Pflichten als Mutter, Großmutter und Urgroßmutter war die 100-Jährige stets aktiv, engagierte sich beinahe 40 Jahre als Mitglied einer Gymnastikgruppe und selbst bei ihrem Einzug in das Pflegeheim – damals mit stolzen 96 Jahren – habe sie auch gerne einmal mit den Betreuungskräften getanzt, sagt Leiterin Christine Jeschke. Selbst die schwindende Mobilität dieser Tage hindere die Jubilarin nicht am Feiern. „Bei musikalischen Angeboten sieht man immer wieder, wie ihr Bein zum Takt der Musik wippt“, so Jeschke. Leise verrät sie dann, dass sie früher selbst Klavier gespielt hat.