Nordhausen: Nüßle verrät, wie Putzi einen Pokal gewann

Vize-Landrat Stefan Nüßle (CDU) beteiligte sich am bundesweiten Vorlesetag, der dieses Jahr nur in digitaler Form veranstaltet wurde.

Zum 17. Mal fand der bundesweite Vorlesetag statt. Eigentlich besuchen an diesem Aktionstag auch Mitarbeiter des Nordhäuser Landratsamtes Schulen in der Südharzer Region und lesen aus ihren Lieblingskinderbüchern vor. Aufgrund der Corona-Pandemie fand der Vorlesetag diesmal allerdings nur digital statt. Auch der Erste Beigeordnete des Landkreises, Stefan Nüßle (CDU), beteiligte sich daran und hat einen Film für das Förderzentrum „Johann Heinrich Pestalozzi“ in Nordhausen aufgenommen. Darin liest er aus den Büchern „Wie Putzi einen Pokal gewann“ und „Lindbergh – Die abenteuerliche Geschichte einer kleinen Maus“ vor.

„Ich bin schon seit vielen Jahren beim Vorlesetag dabei, weil ich diese Aktion sehr wichtig finde, um Kinder für Bücher und Lesen zu begeistern“, sagt Stefan Nüßle. „Nun geht es in diesem Jahr leider nur über einen Film, der in der Schule gezeigt wird. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr wieder live in den Schulen und Kindergärten vorlesen können.“