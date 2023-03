Nordhausen plant dieses Jahr wieder vier verkaufsoffene Sonntage

Nordhausen. Jetzt ist es offiziell. Die Stadt Nordhausen darf auch in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage veranstalten. Die Termine stehen schon fest.

Auf vier verkaufsoffene Sonntage dürfen sich die Nordhäuser in diesem Jahr freuen. Die dafür notwendige Verordnung des Landratsamtes „über das Offenhalten der Verkaufsstellen aus besonderem Anlass“ liegt jetzt vor. Die vier Termine sind zum Turm- und Brunnenfest mit Wurstmarkt am 2. April, zum Bahnhofsfest mit Autofrühling am 7. Mai, zum 17. Nordhäuser Citylauf am 3. September sowie zum zweiten Advent mit dem Nordhäuser Weihnachtsmarkt am 10. Dezember – jeweils in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Das bedeutet: Im gesamten Stadtgebiet von Nordhausen dürfen an den genannten Sonntag alle Verkaufsstellen in den Nachmittagsstunden für den geschäftlichen Verkehr geöffnet sein. Das Ladenöffnungsgesetz erlaubt nur vier Sonntage pro Jahr.