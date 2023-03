Nordhausen plant einen Gedenkabend für zwei Dichter der Stadt

Nordhausen. Warum der Theaterschauspieler Burkhard Jahn extra aus Zürich nach Nordhausen kommt.

Ein Lyrik-Abend mit Gedichten von zwei Nordhäuser Poeten steht Mitte April im Tabakspeicher auf dem Programm. Unter dem Titel „Das Gras wird bleiben“ haben Freunde der verstorbenen Dichter Horst Köhler und Uwe Haubenreißer eine abwechslungsreiche Auswahl zusammengestellt.

Die Werke der Nordhäuser Autoren bestechen durch ihre Wortgewalt und die handwerkliche Perfektion. Thematisch reicht die Palette von feinsinnig-humoristischen Gedanken zum Alltag des Schreibens über philosophische Betrachtungen bis zu äußerst gelungenen Naturbeobachtungen.

Der Schauspieler Burkhard Jahn trägt die poetischen Werke vor. Dafür reist er eigens aus Zürich an. Ein Weg, den er gern auf sich nimmt, zumal er mit Uwe Haubenreißer befreundet war. Unterstützt wird Jahn von Wolfgang Schühly aus Graz, der dort als Biologe arbeitet. Er ist auch Lektor des Verlags, in dem die Bücher Köhlers und Haubenreißers erschienen sind. Musikalisch begleitet wird der Abend vom Pianisten Lutz Wiegand. Zu erleben ist der Lyrik-Abend am Sonnabend, dem 15. April, um 19 Uhr im Tabakspeicher. Der Eintritt ist frei.