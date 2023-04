Nordhausen plant etwas Besonderes: Eine Zeichenaktion in der Flohburg

Nordhausen. Wer mal sein eigenes Porträt erschaffen möchte, hat jetzt in Nordhausen die Gelegenheit dazu.

Wie ist es, wenn jemand sein ganzes Leben der Kunst widmet? Gerade läuft im Flohburg-Museum noch bis zum 23. April eine Sonderausstellung mit Werken des Zeichners Otto Lange. Der Künstler wurde 1878 in Sömmerda geboren und kam im Jahr 1910 nach Nordhausen, wo er an verschiedenen Schulen als Lehrer arbeitete. Wer einmal selbst herausfinden möchte, wie es ist, ein Künstler zu sein, und sein eigenes Porträt erschaffen möchte, der ist zur Zeichenaktion „Schau mich an! – Wir zeichnen Porträts“ in der Flohburg eingeladen. Interessierte treffen sich am Mittwoch, 12. April, um 14 Uhr direkt in der Otto-Lange-Ausstellung. Geeignet ist der Kurs, der von der Mitarbeiterin Simone Hannemann geleitet wird, für alle Künstler ab 12 Jahren.