Nordhausen plant Familienfest mit Lamas und Riesenschlange im Stadtpark

Nordhausen. Besucher dürfen sich freuen: Die Stadt Nordhausen plant zahlreiche Attraktionen beim nächsten Parknick am Sonnabend.

Zum Parknick im Stadtpark hat sich die Stadt wieder viel einfallen lassen. Am Samstag, 15. Juli, beginnt es um 10 Uhr auf der großen Wiese am Zollhäuschen, kündigt Rathaussprecherin Franziska Mühlhause an. Das Programm sei für Familien angelegt. Das Kinderfest läuft bis 18 Uhr. Die Erwachsenen kommen bis 22 Uhr auf ihre Kosten. Der Eintritt ist frei.

Geplant ist unter anderem ein Kinderflohmarkt. Feuerwehr und DRK-Kreisverband zeigen ihre Fahrzeuge. Tony Zyrus tritt um 10.30 und 13.30 Uhr mit seiner Zaubershow auf. Für die Kinder wird Ponyreiten angeboten, ab 14 Uhr Lamaführungen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Feuer- und Schlangenshow mit einer lebenden Riesenschlange ab 15.30 Uhr. Den Abschluss bildet ab 18 Uhr ein Konzert mit der Band „Sitzgruppe“.