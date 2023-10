Nordhausen plant Gedenktafel am Rathaus in Erinnerung an die Bücherverbrennung vor 90 Jahren

Nordhausen. Auch in Nordhausen haben Nazis Bücher verbrannt. Daran soll in Zukunft vor Ort erinnert werden. Und die Stadtbibliothek veranstaltet zum Thema ein Lesecafé.

Die Stadt will an die Bücherverbrennung vor 90 Jahren erinnern. Im Anschluss an das Gedenken zur Pogromnacht am Donnerstag, 9. November, ist geplant, am Rathaus eine neue Gedenktafel in Erinnerung an diese Bücherverbrennung 1933 einzuweihen. Denn auch in Nordhausen gab es eine.

Bereits am Mittwoch, 1. November, widmet sich das Lesecafé um 16 Uhr ebenfalls diesem Thema. Die Nazis hatten Tausende Bücher – vor allem jüdischer Autoren, aber auch anderer Schriftsteller – verboten und öffentlich verbrannt. Es waren Werke bekannter Autoren wie Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Carl von Ossietzky oder Heinrich Mann.

Hildegard und Bodo Seidel stellen im Lesesaal der Stadtbibliothek einige Autoren vor und gehen der Frage nach, welcher Ungeist zu diesem „Holocaust of Books“ führte. Der Eintritt ist frei.