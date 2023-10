Nordhausen plant wieder für Kinder einen Handwerkermarkt im Advent

Nordhausen. Wer kann in Nordhausen helfen? Kinder brauchen Bretter für ihren Markt. An den Adventswochenenden soll es an der Blasii-Kirche wieder sehr handwerklich zugehen.

Der Kinderkirchenladen (Kila) der Blasii-Gemeinde will auch in diesem Jahr wieder an den Adventswochenenden den Handwerkermarkt auf dem Blasii-Kirchplatz veranstalten, kündigt Gemeindepädagoge Frank Tuschy an. Kinder können sich in verschiedenen Handwerken ausprobieren – wie etwa Schmieden, Seilern, Kerzen ziehen, Brandmalerei, Dosenlaternen nageln und Vogelhäuschen bauen. Für dieses Handwerk fehlt es dem Kila noch an Material. Er sucht alte oder neue Bretter oder auch Leimholz mit einer Breite von mindestens 20 Zentimetern. Wer dem Kila helfen will, kann unter Telefon: 03631/ 98 83 40 melden oder die Bretter gleich ins Pfarrhaus neben der Blasii-Kirche bringen. „Das Haus ist tagsüber immer geöffnet“, verspricht Tuschy.