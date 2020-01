Nordhausen plant Wohngebiet für bis zu 70 Einfamilienhäuser

In Nordhausen-Nord soll Platz geschaffen werden für 60 bis 70 neue Einfamilienhäuser. Einer der größten Garagenkomplexe der Rolandstadt müsste weichen. Westlich der Straße „Zur schönen Aussicht“ gegenüber des Traditionslokals „Schöne Aussicht“ sieht die Stadtverwaltung ein etwa sieben Hektar großes Wohngebiet vor. Zu diesem würden dann auch neben den Einfamilienhäusern die beiden derzeit entstehenden Plattenbauten der SWG mit ihren 60, teils barrierefreien Wohnungen gehören.

Der Stadtrat soll für das Wohngebiet einen Bebauungsplan namens „Hanglandschaft Nordhausen-Nord“ beschließen.

Demnach soll die Fläche zwischen den Mehrgeschossern von SWG und WBG in Nordhausen-Nord sowie dem Einfamilienhausgebiet „Rüdigsdorfer Weg“ überplant werden. Begrenzt wird das Wohngebiet von der Straße „Zur schönen Aussicht“ im Osten und Norden, der Stolberger Straße und der Hufelandstraße im Süden sowie der Straße „Zum Gumpetal“ im Nordwesten.

Die Einfamilienhäuser sollen als Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser gebaut werden dürfen. Auf einem Teil der Fläche insbesondere im Osten sind sogenannte „Ausbauhäuser“ angedacht. Hierzu heißt es im schon 2018 beschlossenen Rahmenplan „Klimagerechte Quartiersentwicklung Nordhausen-Nord“: „Anknüpfend an die vorhandene Nutzung als Freizeitraum kann ein Großteil der bestehenden Garagen sukzessive zu Ausbauhäusern umgebaut werden. Als ‘Minimal-Reihenhäuser’ (eingeschossig mit Aufbau in Leichtbauweise) können sie einen minimierten Individualraum zum Wohnen und Arbeiten, zum Beispiel mit Werkstatt, Hobbyraum, Lager, Garage oder Büro anbieten.“

Neue Fuß- und Radwege vorgesehen

Doch es geht um mehr als Platz für Häuser: Die bestehende begrünte Hangkante soll aufgewertet werden. Gelingen soll das zum einen mit einem möglichst barrierearmen Fuß- und Radweg zwischen dem „Heidelbergblick“ und der Semmelweisstraße, Ecke Hufelandstraße. Entlang dieser Achse soll ein naturnah gestalteter „Ausbauspielplatz“ errichtet werden: Spielen, Bauen und Ausprobieren sollen hier möglich sein, heißt es im Rahmenplan.

Ein weiterer Fuß- und Radweg soll laut Bebauungsplanentwurf auch vom Nordosten des Wohngebiets zum Stadtteilzentrum geschaffen werden. Eine „Quartiersgarage“ soll auf der Fläche des heutigen öffentlichen Parkplatzes an der Hufelandstraße entstehen, und zwar sowohl für die Autos der Bewohner der Plattenbauten in der Hufelandstraße als auch der neuen Einfamilienhäuser. Darüber hinaus ist in dem Quartier langfristig nur der Parkplatz gegenüber des Lokals „Zur Schönen Aussicht“ vorgesehen. Im Erdgeschoss des Parkhauses soll Platz für Hobbyräume sein.

Zwischen Quartiersgarage und Stolberger Straße ist eine generationenübergreifende Spielanlage vorgesehen: Im Rahmenplan ist die Rede von einem Ballspielfeld, einer Skatebowl und Geräten für Beweglichkeits- und Kräftigungsübungen.

Interessierten Bürgern stellen Mitarbeiter des Amts für Stadtentwicklung am 5. Februar die Planungsziele für das Areal vor. Beginn der Informationsveranstaltung ist 18 Uhr im „Nordhaus“, Stolberger Straße 131.